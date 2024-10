OM : Rabiot monte en puissance !

L’OM s’est fait du bien avant d’affronter le PSG en allant s’imposer facilement 0-5 à Montpellier en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Adrien Rabiot lors de cette première rencontre de la 7e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a écrasé le Montpellier HSC avec un score de 5-0 lors de la 8e journée de Ligue 1. Dès le début, l’OM a montré sa force, Elye Wahi marquant dès la première minute après un bon centre de Mason Greenwood. Marseille a continué à dominer, Amine Harit et Pierre-Emile Højbjerg ajoutant deux autres buts avant la mi-temps (36e et 40e). En seconde période, le rythme marseillais n’a pas faibli, Mason Greenwood inscrivant le quatrième but à la 58e minute, avant que Luis Henrique ne clôture le score à 5-0 à la 73e minute. Montpellier, mal en point, a vu Stefan Džodić expulsé à la 64e minute, aggravant sa situation. L’OM a confirmé son potentiel offensif impressionnant et sa capacité à infliger des défaites sévères à ses adversaires.

La note d’Adrien Rabiot : 7/10

Son appréciation

Pour sa première titularisation avec l’OM, le milieu international a évolué principalement sur le flanc droit du trident au milieu de terrain. Au début, il a affiché un sérieux exemplaire et une grande application, mais son implication a progressivement augmenté au fil du match. Bien qu’il n’ait pas délivré la dernière passe, il a été impliqué dans plusieurs actions dangereuses, notamment lors du but d’Harit à la 36e minute. Sa maitrise technique et sa faculté à se déplacer dans des zones intermédiaires vont être un gros plus pour De Zerbi.

Les notes des médias