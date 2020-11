OM : « Radonjic, parfois il a les fils qui se touchent et il te fait un truc de fou ! »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi avec notre invité Constant Wicherek, journaliste à Foot Mercato, Benjamin Courmes et Mourad Aerts… Retour sur les belles prestations de Nemanja Radonjic avec la Serbie qui a inscrit deux buts lors de ce rassemblement.

Dans l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi, notre invité Constant Wicherek est revenu sur les belles prestations de Nemanja Radonjic avec la Serbie. L’ailier gauche a marqué deux buts (1 face à la Hongrie, l’autre face à la Russie), mais est très décevant avec l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison. Le journaliste de Foot Mercato a une petite explication à ce paradoxe…

RADONJIC fait un truc de fou et le match d’après, il fait n’importe quoi — CONSTANT

« Radonjic, ce qui me choque avec lui, c’est que parfois, il a les fils qui se touchent, mais dans le bon sens ! Il fait un truc de fou et le match d’après, il fait n’importe quoi. Moi quand je suis à la maison, quand je regarde un match avec quelqu’un, je dis : regarde il va prendre la balle et il va faire n’importe quoi. Et ça ne rate jamais ! Donc la personne me dit : t’es un devin. Mais non ! C’est juste qu’il est nul ! Mais quand il met son but contre Brest, honnêtement quand je le vois prendre la balle à l’engagement, il y va tout seul, il met une vraie frappe et toi t’es là… Tu te dis : c’est son cousin ou c’est pas possible ! Là avec la Serbie, il a mis son but, il s’est blessé, il va revenir il va être naze ! »

Constant Wicherek – Source : Débat Foot Marseille (19/11/20)



