OM : « Radonjic, toujours des limites, mais étant donné le contexte… »

L’OM a sombré 0-3 face à Manchester City lors du second match de poule de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Nemanja Radonjic sur cette rencontre…

Dans un stade Vélodrome désespérément vide, l’OM s’est présenté comme la victime expiatoire du soir. Ultra défensif et sans jeu vers l’avant, mis à part de longs ballons sans intérêts, les hommes de Villas-Boas ont accepté la domination de City et subi le pressing. Mentalement fragiles, techniquement faibles, les joueurs marseillais n’ont pas du tout existé pendant 45 minutes. La seconde période période sera un peu moins consternante, mais City marquera deux buts de plus. Nemanja Radonjic a été titularisé à la place de Dario Benedetto… Le Serbe n’a pas brillé, mais étant donné le contexte, il n’a pas fait son pire match.

La note de N. Radonjic : 4/10

son appréciation