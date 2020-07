OM – Ravanelli : « Le poste est toujours vacant mais… »

Malgré une décision prise fin 2018, le président Eyraud n’a pas encore trouvé son fameux Head of Football. Fabrizio Ravanelli s’est porté candidat, il l’a rappelé dans un entretien accordé au média Tuttojuve…

Fabrizio Ravanelli aimerait bien revenir à l’OM. Ce dernier avait déjà postulé pour le poste de coach, cette fois c’est pour celui de directeur sportif. Cependant, il précise qu’il n’y a rien…

Higuain parce que Naples est similaire à Marseille — Ravanelli

« La possibilité que je puisse devenir le directeur sportif de Marseille était venue, le poste est toujours vacant mais pour le moment il n’y a rien. On m’a posé la question de savoir quel joueur de la Juventus je verrais mieux en France, j’ai évoqué le nom d’Higuain parce que Naples est similaire à Marseille en termes d’environnement et de chaleur, c’est pourquoi à mon avis, il pourrait être aimé autant que Ronaldo à la Juventus et devenir un chouchou pour les fans à domicile. » Fabrizio Ravanelli – source : tuttojuve.com

A LIRE AUSSI : Echange Kamara – Higuaín, Kusiaev 1ere Recrue ? Gueye, Dia… L’Apéro Mercato OM avec MARCEL DIB

Ravanelli aime le club, les supporters, la ville — Dib

Dans l’apéro Mercato, Marcel Dib s’est dit emballé par cette possibilité…

« On a de bonnes relations avec Fabrizio (Ravanelli), je l’ai souvent au téléphone. Il a une personnalité, pour l’OM ce serait bien qu’il revienne. Oui, je le verrai bien à ce poste. Avec son expérience, il a du charisme, il aime le club, les supporters, la ville… C’est un type honnête, qui connaît le football. Il peut apporter beaucoup au coach. Il a un réseau aussi. Il n’y a pas besoin d’expérience, il faut avoir un réseau. » Marcel Dib – Source: Apéro Mercato