OM – RC Lens : « Le coaching de Sampaoli est très discutable »

« Il y a eu beaucoup de pression, beaucoup d’agressivité de la part des Lensois, et quand on n’a pas le contrôle du match, ça donne ce genre de match. On l’a eu pendant quinze minutes, quand on est revenu à égalité, et pendant vingt minutes en deuxième mi-temps, mais trop peu dans l’ensemble. Je savais que ce serait un match difficile. (…) Il ne faut pas penser que cette défaite s’explique par rapport à l’état physique, il y a bien sûr de la frustration par rapport au résultat, mais on n’a pas su les neutraliser, on n’a pas gardé notre ligne de conduite, celle qu’on avait mise en place. Dans le futur, il faudra trouver la solution pour essayer de gagner ce genre de matches parce qu’on en jouera beaucoup d’autres. (…) Les changements ? C’était pour reprendre le match en main, pour reprendre le contrôle du jeu, et modifier un peu l’aspect de l’équipe, aussi. Cela n’a pas fonctionné. » Jorge Sampaoli – source: L’Equipe / Conférence de presse (26/09/2021)