Chancel Mbemba a accordé ce vendredi une interview à l’AFP. Il revient notamment sur son choix de rejoindre l’OM et sur les chances marseillaises en Ligue des Champions.

À peine arrivé et déjà adopté ! Quelques semaines après sa signature en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba s’est déjà imposé comme le nouveau patron de l’arrière garde marseillaise. Il s’est déjà montré décisif contre Nantes où il a ouvert le score pour son équipe. L’international Congolais est revenu dans une interview à l’AFP sur son intégration express à Marseille. Il estime avoir fait le bon choix de carrière en rejoignant l’OM. Il explique aussi que son choix a aussi été motivé par la perspective de jouer la Ligue des Champions.

À LIRE AUSSI : Mercato : Selon un journaliste Italien, Ronaldo aurait bien été proposé à l’OM…

« C’était le bon choix après Porto. C’est le club numéro un en France, je l’ai senti dès le premier match au Stade Vélodrome. Et il y a la Ligue des champions. Je suis un homme de défis et ici il y a une ambition. En travaillant, on va faire de belles choses ici. Et sentir les supporters, c’est très motivant. » Chancel Mbemba – Source : AFP (26/08/2022)

L’OM doit passer les poules – Chancel Mbemba

Le défenseur de 28 ans est aussi revenu sur la participation de l’OM à la Ligue des Champions. S’il est conscient du niveau de la compétition, il estime que l’OM doit se montrer ambitieux et viser une qualification en huitième de finale.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria veut exfiltrer deux joueur

» Pour nous c’est un défi. On veut faire plaisir aux supporters parce que pour eux ça fait longtemps. En 2020, avec le Covid, ils n’étaient pas là. On est un grand club, qui doit être le plus haut possible. On doit passer les poules, ça n’est pas facile mais c’est important pour donner une bonne image de l’OM. » Chancel Mbemba – Source : AFP (26/08/2022)

Je pense que les Marseillais vont adorer Mbemba, car il est très solide avec beaucoup d’impact — Saivet

« C’est un défenseur rugueux. Ce que j’aime chez lui, c’est que l’on sait qu’il va faire son travail. C’est un joueur fiable et abouti. Il n’est pas très grand (1,82m), mais ce qu’il réussit à faire dans les airs c’est impressionnant ! Pour l’avoir vu à mes côtés à Newcastle, il est redoutable dans les duels, et ça malgré le niveau relevé de la Premier League. Je pense que les Marseillais vont l’adorer, car il est très solide avec beaucoup d’impact. Il arrive également avec une grosse expérience : il a joué la Ligue des champions avec Porto, où il a aussi été champion du Portugal. Il a évidemment joué en Premier League et il est devenu un pilier de sa sélection (64 sélections). C’est une très bonne arrivée pour l’OM avec un ‘joueur Ligue des champions’. À Newcastle, il a été capable de dépanner sur les côtés de la défense ou même d’évoluer devant la défense, mais c’est avant tout un central. Il est complet, même balle au pied. » Henri Saivet – Source : Site officiel Ligue 1 (20/07/22)