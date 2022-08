Mercato OM : Longoria veut exfiltrer deux joueur

À six jours de la clôture du mercato, Pablo Longoria espère deux autres départs. Le président marseillais voudrait un effectif à 22 joueurs pour disputer la Ligue des Champions.

Alors que l’OM connaît maintenant ses trois adversaires pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, son président Pablo Longoria sait qu’il ne lui reste que très peu de temps pour remodeler son effectif. Après les départs de Kévin Strootman au Genoa et le prêt avec option d’achat d’Arkadiusz Milik à la Juventus Turin, la masse salariale du club s’est considérablement allégée. Selon La Provence, le président marseillais souhaite malgré tout deux autres départs avant la fermeture du mercato. Jordan Amavi qui n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor et Duje Caleta-Car qui sera libre en juin 2023 sont invités à quitter le club au plus vite par la direction olympienne. Cédric Bakambu, Bamba Dieng et Cengiz Ünder sont eux aussi en instance de départ. Pablo Longoria et Javier Ribalta s’activent depuis plusieurs jours pour leur trouver une porte de sortie.

Le recrutement d’un milieu de terrain en priorité

Alors que plusieurs joueurs pourrait quitter le club avant la fin du mercato, Pablo Longoria n’en a pas finis avec les arrivées. En effet, toujours selon les informations du quotidien régional, après avoir déjà boucler le recrutements de 11 joueurs, le président marseillais souhaiterait la venue d’un milieu offensif pour compléter l’effectif. La piste menant à l’ukrainien Ruslan Malinovskyi n’a pas connu d »avancée ces derniers jours et l’opération semble trop onéreuse pour les finances marseillaise. À six jours de la fin du mercato, Pablo Longoria continue de se démener pour connaitre les conditions d’éventuelles recrues.

