OM – Rennes (1-0) // Les Notes de FCM : Les bons choix de Sampaoli, Kamara monstrueux et Cuisance en sauveur inattendu !

L’Olympique de Marseille a pris les trois points au Vélodrome ce mercredi face à Rennes. Voici les notes des joueurs alignés par Jorge Sampaoli !

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S.Mandanda : 5/10

Pas vraiment inquiété durant ce match…

Comme l’a dit Khaoui en interview à la mi-temps, l’OM n’a pas eu grand chose à faire défensivement durant cette rencontre. Les Rennais ont été timides offensivement. Sauf quelques frappes de loin qu’il a très bien captées, Mandanda n’a pas eu à s’employer. Il était battu par Terrier mais c’est la transversale qui l’a sauvé !

P.Lirola: 6,5/10

Il n’attendait que Sampaoli pour briller !

Le débat sur le fait de lever son option d’achat ou non se fera en fin de saison mais il est clair que Lirola est le meilleur renfort défensif de la saison. Enfin à son poste en tant que piston droit, l’Espagnol va pouvoir s’exprimer sous les ordres de Jorge Samapoli. Bien qu’il ait été très intéressant offensivement, il reste léger d’un point de vu défensif et doit faire des efforts à ce niveau pour aider ses coéquipiers.

L.Balerdi : 6/10

Sampaoli va-t-il réussir à le réveiller?

Balerdi a été meilleur que lors de ses dernières prestations avec l’OM. Dans une défense à trois avec Alvaro et Caleta-Car, il a plus d’espace, moins duels à gérer tout seul et peut jouer le rôle de premier re-lanceur grâce à son bon jeu de passes. Dans ce système, il risque moins de mettre en danger son équipe et peut monter en puissance.

D. Caleta-Car : 5/10

Trop de nervosité !

Excentré côté gauche dans cette défense composée de 3 centraux, Caleta-Car est celui qui met le plus d’impact physique. Dans les airs, il a été précieux pour ses partenaires mais a parfois été trop agressif. Parfois pris de vitesse, il a tenté de compenser en stoppant les attaques rennaises. Solide sur son intervention sur Camavinga dans la surface où les Bretons ont réclamé un penalty.

Alvaro.G : 6/10

Son implication n’est plus à prouver !

Sur ce match, ce n’était pas à lui de se montrer. Lui, il a respecté ce maillot depuis le début de la saison. Les autres se sont simplement mis à son niveau ce mercredi soir face à Rennes ! En patron de la défense, il a bien dirigé ses deux jeunes coéquipiers. Très solide durant toute la rencontre sauf sur l’action où Terrier trouve la barre transversale. L’Espagnol a été un peu lent face à l’ancien Lyonnais.

Y.Nagatomo : 4/10

Il ne pourra pas tenir la saison à ce poste !

En piston gauche, Nagatomo ne pourra tenir sur la longueur. Cette position demande beaucoup trop d’effort pour un joueur qui a montré pas mal de lacunes. Après un début de match plutôt léger, il est monté en puissance jusqu’à même faire deux centres très intéressants qui auraient pu se transformer en buts. Remplacé ensuite par Rocchia qui a montré pourquoi les ex entraîneurs ne l’ont pas plus utilisé : trop léger physiquement et un placement défensif hasardeux mettant en danger l’OM pour la fin de rencontre.

B.Kamara : 7/10

Sampaoli va l’emmener vers l’Euro !

Aucun doute là-dessus, Deschamps ne peut plus faire l’aveugle devant cette nouvelle prestation XXL de Kamara. Seul en numéro 6 devant une défense à 3, il a profité de ses espaces pour casser des lignes et orienter le jeu. Dans l’impact physique, il a répondu présent et a muselé le prometteur Edouardo Camavinga. Avec Sampaoli, Kamara peut encore grandir et devenir un incontournable à son poste.

S.Khaoui 4/10

Pas vraiment utile dans ce nouveau schéma…

Faute de mieux, Sampaoli a fait confiance à Saïf-Eddine Khaoui pour cette rencontre. En première période, il a été quasi transparent. Sur une action bien menée par Lirola, il est trouvé dans la surface et tarde à frapper du gauche.

Remplacé par Luis Henrique : 6/10

Une entrée décisive !

Le Brésilien a été très intéressant sur son côté gauche. Plus percutant que le Tunisien, il était à deux doigts d’offrir une merveille de ballon à Dario Benedetto. C’est justement à la suite d’un bon ballon de l’Argentin qu’Henrique dépose un centre sur la tête de Cuisance qui délivre enfin les Marseillais après une grosse séquence d’attaque – défense. Une bonne entrée qui, on l’espère, va lui permettre d’avoir plus de temps de jeu avec son nouveau coach !

D.Payet : 5/10

Pas encore le retour du Payet sous Bielsa…

Mais il y a encore du mieux ! Déjà, lors de ces dernières rencontres, on voyait une amélioration comparé au début de saison. Là, Payet a été positionné presque en second attaquant et a semblé parfois un peu perdu dans son placement. Sampaoli va devoir le briefer pour bien lui montrer ce qu’il veut faire de lui. En tout cas, on l’a vu plus impliqué et plus sérieux. Il ne lui manque plus qu’à retrouver son coup de patte.

Remplacé par M.Cuisance : 5/10



Le sauveur que l’on n’attendait pas !

Personne ne pouvait se douter que Cuisance irait de son but ce mercredi soir ! Annoncé par L’Equipe comme étant titulaire aux côtés de Kamara, il a finalement commencé sur le banc. Trouvé dans la surface par Henrique, il punit Gomis d’une tête ! Seul but de la rencontre, il sauve les Marseillais d’un match nul qui n’aurait pas franchement arrangé leurs affaires pour aller chercher la cinquième place. Mis à part son but, pas grand chose à retenir de son entrée.

F.Thauvin : 5/10

L’un de ses meilleurs matchs depuis des mois maintenant !

La différence? Son implication. Enfin Thauvin reprend goût à jouer dans cette équipe et se donne à fond pour l’aider. Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu l’ailier droit revenir défendre comme il l’a fait, être précieux dans ses centres et ses prises de balles. Pas encore décisif bien qu’il ait tenté sa chance à l’entrée de la surface… Mais face à une équipe moins en place que Rennes, il pourrait re-faire très mal !

A.Milik : 4/10

On a encore envie de le voir la saison prochaine, Pablo !

En conférence de presse de présentation de Sampaoli, Pablo Longoria a été questionné au sujet de l’avenir de Milik. Le président assure qu’il a le contrôle sur ce dossier. On espère qu’il a raison et que le Polonais sera là la saison prochaine pour mieux adhérer au système de Sampaoli et enfin le voir enchaîner les buts dans un Vélodrome que l’on espère également plein. Durant ce match, il a eu un peu de mal à exister malgré ses bons déplacement. En début de rencontre, il était prêt à tirer le penalty mais il sera annulé par la VAR.

Remplacé par Benedetto non-noté/20

L’Argentin a montré de belles choses, notamment cette magnifique passe piquée pour Henrique avant le but de Cuisance. Toujours hasardeux dans ses déplacements, il a du mal à vraiment peser dans l’axe et être tranchant. Espérons que cette prestation et cette victoire lui apporte la confiance dont il a besoin pour ré-exister dans cette équipe.

LE COACH

Jorge Sampaoli : 6/10

Il a déjà compris ce que voulait dire « droit au but » !

On a enfin revu du jeu offensif dans cette équipe ! Entre celui proposé par André Villas-Boas cette saison et le bricolage de Nasser Larguet, c’est rafraîchissant ! Ce n’est que le début certes, mais en deux jours, l’Argentin a insufflé quelque chose de singulier dans cette équipe. De l’envie, de la détermination et des combinaisons… Voici ce dont avait besoin l’OM pour voir le bout du tunnel de cette crise. Pour une fois, on a hâte d’être à samedi pour en revoir plus !