OM – Rennes : les probables titulaires marseillais

Ce samedi, l’Olympique de Marseille affronte le Stade Rennais pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Boubakar Kamara est de retour, Amavi est toujours forfait. Quel onze de départ va mettre en place André Villas-Boas pour cette rencontre ?

André Villas-Boas a confirmé les absences de Cuisance (suspension) et Amavi (mollet) pour la réception du Stade Rennais demain. De plus, Valentin Rongier qui ne s’est pas entrainé cette semaine reste incertain même si ce dernier est dans le groupe, un test sera fait demain. Par contre, Boubacar Kamara fait lui aussi son retour dans le groupe et pourrait même débuter cette rencontre…

Mandanda sera titulaire et capitaine samedi. La charnière Alvaro / Caleta Car devrait être aligné, Lirola devrait occuper le couloir droit, Sakai le gauche. Au milieu, Pape Gueye sera titularisé, reste à savoir avec qui ? Kamara (qui s’est entrainé ce matin contrairement à Rongier) est le favori. Devant, Milik pourrait être associé à Benedetto, reste à savoir si les côtés seront occupés par Thauvin et Payet, ou si Radonjic aura sa chance… AVB peut aussi décider de lancer un autre système avec une défense à 3.

LE ONZE POSSIBLE FACE À RENNES

MandandaLirola Alavaro Caleta-Car SakaiKamara GueyeThauvin Payet (Radonjic)Benedetto Milik

AVEC UNE DÉFENSE À 3

MandandaLirola Balerdi Alavaro Caleta-Car SakaiKamara GueyeThauvin (ou Payet)Benedetto Milik