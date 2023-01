OM – Rennes : Mandanda 4e forfait important côté breton !

L’Olympique de Marseille va affronter ce vendredi Rennes en Coupe de France. Igor Tudor pourrait récupérer plusieurs éléments, et son homologue Bruno Genesio va devoir lui faire sans plusieurs titulaires dont Steve Mandanda !

En effet, ce vendredi à 21h10 l’OM affronte le Stade Rennais à l’occasion des 16es de finale de Coupe de France. Si Igor Tudor va récupérer Nuno Tavares (suspension) et peut être Jonathan Clauss (adducteur), Bruno Genesio va devoir se passer de plusieurs joueurs dont des titulaires. En effet, Martin Terrier (genou), Arnaud Kalimuendo (cuisse) et Xeka (cheville) sont forfaits pour affronter l’OM en Coupe de France. De plus, Bruno Genesio a annoncé l’absence de Steve Mandanda en conférence de presse ce jeudi.

Bruno Genesio annonce le forfait de Steve Mandanda

Blessé depuis 4 mois, Baptiste Santamaria était titulaire avec la réserve, rennaise et devrait faire son retour vendredi. De plus, Benjamin Bourigeaud et Warmed Omari seront disponibles après un match de suspension.

Bruno Genesio annonce le forfait de Steve Mandanda pour le déplacement à Marseille demain @TVR35 #SRFC pic.twitter.com/QsHd2IGHrw — Christophe Penven (@PenvenC) January 19, 2023

De retour sur un terrain en match officiel, 4 mois après sa blessure, Baptiste #Santamaria est titulaire avec la réserve, qui mène déjà 1-0 après 5 min de jeu face à Blois ! #SRFC pic.twitter.com/TpADP1lxuW — Thomas Rassouli (@ThomasRassouli) January 14, 2023

Selon la Provence, du côté de l’OM, « on attend 40 à 45 000 présents, et les billets sont toujours en vente sur le site du club, mais on espère plus. »

Plus de 40000 supporters vendredi face à Rennes ?

Les billets sont toujours en vente sur le site du club et l’#OM espère attirer plus de spectateurs #OMSRFC #TeamOM #CoupedeFrance https://t.co/kxywksPUkO — La Provence OM (@OMLaProvence) January 17, 2023

C’est un stade incroyable

« Je suis d’abord content du résultat. Superbe performance des supporters. C’était génial de jouer dans cette atmosphère, ça te booste. Ok, on a fait quelques erreurs dans la première période puis on a commencé à créer des espaces car il jouait si bas et on a fini par marquer ces trois buts. Je pense que c’est un très bon résultat. C’est un stade incroyable. Tout le monde le sait (soupir d’admiration)… Les équipes qui viennent ici veulent toujours arracher quelque chose contre l’OM. C’est notre maison, on ne doit rien leur laisser. C’est génial de jouer ici. J’ai reçu beaucoup de messages, on dit beaucoup de choses sympas sur moi mais je dois prouver sur le terrain. Travailler dur pour donner le maximum pour l’équipe et les supporters. Je suis très heureux du résultat, après quelques erreurs en première mi-temps on a réussi à créer des espaces et marquer ces trois buts, on est sur la bonne voie. Je me sens bien, Marseille est une belle ville avec la mer, il y a tout pour bien travailler. J’ai ressenti de très belles choses ici. » Ruslan Malinovskyi – Source : Maritima (zone mixte)