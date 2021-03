OM – Rennes : Quel premier onze pour Sampaoli ?

Ce mercredi à 19h, l’OM reçoit Rennes dans le cadre du match en retard de la 22e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Jorge Sampaoli pour son premier match ?

Jordan Amavi devrait être encore absent, le latéral gauche s’était blessé à la cuisse dixit l’Equipe. Quid des retours de Valentin Rongier et Florian Thauvin ? Par contre, Pape Gueye est suspendu pour ce match suite à trois cartons jaunes en moins de 10 rencontres.

vers une défense à 5

Selon l’Equipe, Jorge Sampaoli devrait jouer dans un premier temps en 5-3-2. Pol Lirola devrait donc occuper le couloir droit, Yuto Nagatomo sera lui encore titularisé côté gauche en l’absence d’Amavi. Qui pour accompagner Caleta-Car et Alvaro en défense centrale ? Balerdi, Perrin et Sakai sont de possibles choix. Au milieu, Kamara devrait conserver sa place et pourrait être associé à Rongier si ce dernier est disponible, Ntcham et Cuisance sont les deux autres possibilités. Payet devrait garder son poste de meneur de jeu, derrière un duo d’attaquant. Milik sera titulaire mais avec qui ? Thauvin peut occuper ce poste s’il est apte, Benedetto, Germain et Henrique aussi…

OM vs Rennes en 5-3-2

Mandanda

Lirola Balerdi (ou Sakai) Alvaro Caleta-Car Nagatomo

Kamara Ntcham (ou Rongier / Cuisance)

Payet

Thauvin (ou Benedetto) Milik