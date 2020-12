OM : Retour à un système défensif face à City ?

Ce mardi en conférence de presse, à la veille du déplacement à Manchester pour y affronter City, André Villas-Boas a ouvert la porte à un changement de système. Le coach olympien pourrait se présenter avec une défense à 5 face au club anglais…

Il avait déjà proposé ce système de jeu avec une défense à 5 face à City lors du match aller, André Villas-Boas pourrait récidiver demain soir. En effet, le technicien portugais a expliqué ce mardi midi en conférence de presse que la plupart des équipes jouaient comme cela face aux hommes de Pep Guardiola. Il précise qu’il pourrait encore le faire demain…

L’OM encore en 5-3-2 face à City ?

« Un défense à 5, c’est plutôt la norme des équipes qui jouent conter City. On va peut être le faire, on va voir, mais le plus important c’est de ne pas faire d’erreurs et de laisser des occasions faciles. » André Villas-Boas – source: Conférence de presse (08/12/2020)

#VillasBoas : « La plupart des équipes jouent à 5 derrière face à City… » #LiveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 8, 2020