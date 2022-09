OM : Le retour des internationaux à l’entrainement

Si certains joueurs étaient encore sur les terrains avec leurs sélections ce mardi, la plupart des internationaux phocéens sont de retour à Marseille.

Ce jeudi, les internationaux Français Mattéo Guendouzi, Jonathan Clauss et Jordan Veretout étaient de retour à la Commanderie. Ils ont rapidement été rejoint par Cengiz Under, rentré de Turquie dans la soirée. L’entrainement a repris ce mercredi sous l’œil attentif d’Igor Tudor. Plusieurs olympiens étaient encore sur les pelouses avec leurs sélections respectives pour boucler la parenthèse internationale. Ils devraient rentrer à Marseille dans les prochaines heures. C’est notamment le cas des deux Sénégalais Pape Gueye et Bamba Dieng, du marocain Amine Harit ou encore du chilien Alexis Sanchez. À l’exception de Simon Ngapandouetnbu qui rentrera demain du Cameroun, tous devraient être de retour à Marseille aujourd’hui pour préparer le déplacement à Angers ce vendredi (Coup d’envoi à 21 heures).

