OM : Retour sur l’incroyable ambiance au Vélodrome face à l’ASSE

Victorieux face à l’AS Saint-Étienne (3-1) samedi soir, les Olympiens ont retrouvé un stade Vélodrome en fusion. Près de 55.000 spectateurs étaient réunis pour encourager les joueurs de l’OM.

L’ambiance était une fois de plus électrique au Vélodrome. Samedi soir, lors de la réception de l’AS Saint-Étienne, ce sont 55.039 spectateurs qui étaient présents pour encourager l’OM. Après Villarreal et Bordeaux, il s’agissait du troisième match au Vélodrome depuis la fermeture des stades en mars 2020. Joueurs et supporters, tout le monde a répondu présent pour faire de cette soirée une merveilleuse soirée.

En effet, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 3-1 grâce à des buts de Mattéo Guendouzi, Gerson et de Cengiz Ünder. Tifos, fumigènes et chants tout au long de la rencontre, nous avons retrouvé le stade Vélodrome des grands soirs. Une ambiance de haut niveau appréciée par de nombreux joueurs de l’équipe ainsi que Jorge Sampaoli.

« Les supporters ont savouré avec l’équipe, ils étaient heureux tout au long du match. L’équipe leur a démontré sur le terrain que même si elle gagne ou elle perd, elle maintient la même ligne de conduite qui est de toujours attaquer avec beaucoup de volume. On essaye de montrer que cette équipe a une identité et on veut l’offrir au public pendant 90 minutes, qu’il puisse participer à cette émotion. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (28/08/2021)

L’ambiance électrique du Vélodrome

Les réactions des joueurs de l’OM

Fier de cette équipe!! Fier de nos supporters !! Elle est pour vous celle ci 👊🏼🔥 ALLEZ L’OM 🔵⚪️ @OM_Officiel pic.twitter.com/U36vUkXWnV — Valentin Rongier (@Valrongier28) August 28, 2021

Fier de mon premier but dans ce stade MYTHIQUE @orangevelodrome 🔥

Vous êtes un public INCROYABLE 🙏🏼😍 @OM_Officiel #DroitAuBut 🔵⚪️ pic.twitter.com/y8Z00gDHql — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) August 28, 2021