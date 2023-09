OM : Réunion décisive cette après midi entre Longoria et Marcelino ?

Le journal l’Equipe a annoncé le départ de Marcelino, le coach espagnol l’aurait annoncé à ses joueurs. Pour autant la décision ne serait pas encore entérinée et une réunion serait prévue ce mardi après-midi.

Alors que Marcelino aurait annoncé son départ et que Longoria pourrait lui aussi quitter le club, Mohamed Toubache-Ter explique qu’une décision devrait tomber cette après-midi. « Marcelino a une réunion dans l’après-midi avec Pablo Longoria… il en a fait part à certains éléments de son groupe. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a confié à certains joueurs & salariés du club qu’il pourrait quitter ses fonctions, après cette réunion. »

Marcelino a une réunion dans l’après-midi avec Pablo Longoria… il en a fait part à certains éléments de son groupe. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a confié à certains joueurs & salariés du club qu’il pourrait quitter ses fonctions, après cette réunion. #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) September 19, 2023

Une infirmation que la Provence avance aussi.

Les détails de cette journée folle à l’#OM, à lire sur @laprovence. #Marcelino n’a pas présenté sa démission. Il lie son avenir à celui de #Longoria. Une réunion de crise se tient en ce moment. Les infos de @gouffa83, @jc_leblois et @ferro_ludovic ⤵️ https://t.co/n761XWd5ld — Alexandre Jacquin (@AJac13) September 19, 2023



Selon RMC, « Marcelino, marqué et choqué par les propos tenus à l’encontre des dirigeants hier, a décidé de démissionner et en a informé les joueurs. Il n’a pas accepté que la réunion de lundi soir prenne ces proportions et atteigne un stade de menaces et de pressions sur les dirigeants. » Alors que les débats vifs entre les dirigeants de l’OM et les représentants des groupes de supporters ont surtout été axés sur la politique sportive en général. Le média précise que « des discussions avec les dirigeants sont actuellement en cours et sa démission n’est pas encore accepté et officielle. Même si sa volonté est claire : il souhaite partir. »

🚨 Marcelino, marqué et choqué par les propos tenus à l’encontre des dirigeants hier, a décidé de démissionner et en a informé ses joueurs.https://t.co/go84HMrk9p pic.twitter.com/x0nrJNc9F8 — RMC Sport (@RMCsport) September 19, 2023

Même son de cloche du côté de l’Equipe, le correspondant Mathieu Grégoire précise : « à ce stade, il s’agit d’une volonté du coach Marcelino, très agacé hier après et avant la réunion de la direction avec les groupes de supporters. Il a fait part de cette volonté au groupe pro, la direction aimerait le garder et ne s’est pas résignée à le voir partir. »

La direction aimerait le garder et ne s’est pas résignée à le voir partir