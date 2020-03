OM: Ricardo Carvalho explique sa relation avec Villas-Boas !

Le nouvel entraineur de l’OM André Villas-Boas a confirmé lors de sa première conférence de presse qu’il souhaitait que l’ancien joueur du FC Porto Ricardo Carvalho fasse partie de son staff technique. Ce dernier s’est exprimé sur le coach olympien…

Ricardo Carvalho a débarqué à l’OM cet été dans les valises d’Andres Villas-Boas en tant qu’adjoint de celui-ci. Interrogé par Bein Sport, l’ancien international portugais a dit tout le bien qu’il pensait de l’entraineur portugais de l’Olympique de Marseille.

Nous avions toujours eu une bonne relation– Carvalho

A lire aussi :Riolo met un joueur de l’OM dans son TOP5 des recrues du mercato estival…

Il s’est aussi exprimé sur la réussite de l’équipe marseillaise cette saison:

« Villas-Boas était dans le staff de Mourinho au FC Porto. Ensuite nous sommes partis à Chelsea ensemble, et nous avions toujours une bonne relation. C’est quelqu’un de très honnête envers moi, il a toujours été sincère. J’ai le plaisir de profiter de sa science et le plaisir de travailler avec lui, même à 38 ans. Lorsque j’ai terminé ma carrière en Chine, il m’avait demandé de rester avec son staff mais il n’était pas sur de rester là-bas. Heureusement pour nous cette année on joue très bien, il y a un vrai état d’esprit dans cette équipe qui accepte les méthodes du coach. Je pense que le fait d’être honnête plait aux supporters, même si les résultats sont le plus important ». Ricardo Carvalho — Source: Bein Sport