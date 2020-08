OM : Ricardo Carvalho prend la défense de José Mourinho !

Lors d’un entretien donné au Daily Mail, Ricardo Carvalho a tenu à défendre la carrière d’entraîneur de son ancien coach, José Mourinho. Pour lui, le coach portugais a moins de pouvoir sur les joueurs qu’avant. Daily Mail

Ricardo Carvalho, l’adjoint d’ André Villas-Boas , a été entraîné à plusieurs reprises par son compère portugais, José Mourinho. Que ce soit à ses débuts, à Porto (de 2002 à 2004), à Chelsea (de 2004 à 2007), ou encore au Real Madrid (de 2010 à 2013), les deux hommes se seront suivis pendant toute une carrière. Mal en point à Tottenham, José Mourinho peine à trouver un schéma tactique bien huilé avec les Spurs. Carvalho a tenu tout de même à défendre son ancien coach.

Les joueurs changent leur façon de faire et Mourinho doit l’accepter, c’est comme ça — Carvalho