OM: Riolo affirme que les supporters marseillais préféreraient recruter ce joueur du PSG plutôt que Neymar

Daniel Riolo estime que les marseillais préfèrent avoir Cavani dans leur équipe plutôt que Neymar. Le journaliste se justifie en avançant un argument culturel…

L’OM n’a plus battu le PSG version Qatar depuis 2011, une éternité. Depuis le rachat du club de la capitale, le onze parisien est composé de stars, avec des joueurs comme Neymar ou Cavani. Dans l’After Foot sur les ondes de RMC, Daniel Riolo explique pourquoi les supporters olympiens seraient plus favorables à l’arrivée d’un joueur comme Cavani plutôt que l’international brésilien, Neymar.

L’OM c’est l’argentine, le PSG le brésil– Riolo

« On va dire que traditionnellement en termes de football, l‘OM c’est plus argentin, et le PSG plus brésilien, avec le côté fête et paillettes. Le PSG depuis ses origines est showbiz. C’est ancré. Et ceux qui disent que c’est depuis le Qatar n’y connaissent rien. C’est dans les gènes du PSG. Ce club a été monté par un mec de la mode, il ne faut pas l’oublier. Neymar ou Ronaldinho, avec leurs défauts, ils ont un côté Paris. Je suis sûr qu’un supporter de l’OM s’il doit choisir entre Cavani et Neymar, il prend Cavani ! » Daniel Riolo— Source: After Foot RMC