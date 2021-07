OM Mercato: Cette fois, Riolo calme les ardeurs des supporters !

Le mercato de l’OM s’est enflammé ce week-end. Il y a déjà cinq recrues quoi ont posé leurs valises à Marseille, Pablo Longoria semble sur tous les fronts. Si Daniel Riolo se montre enthousiaste, il demande néanmoins de la patience…

Un mercato réussi, c’est avant tout sur le terrain que ça se juge. Même si Pablo Longoria semble réaliser du bon travail, personne ne sait si les recrues vont réussir ou non à l‘Olympique de Marseille.

Daniel Riolo a demandé de la méfiance au micro de l’After Foot sur RMC :

On ne sait pas ce que ça va donner — Riolo

« Sur les dernières années, quand Strootman, Cuisance, Rongier, Ntcham arrivent, il y avait de quoi s’exciter. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de joueurs qui venaient. Si tu prenais les CV et la liste des noms, sur ces dernières années, ça ressemblait à des belles promesses. Mais là, tu as l’impression qu’ils ont pris un charter, et qu’ils vont tous arriver en même temps à l’aéroport. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. » Daniel Riolo— Source: After Foot (05/07/21)

LÀ TU AS DES IDÉES — RIOLO

Daniel Riolo s’est exprimé sur le mercato mis en place par Pablo Longoria, et il est plutôt emballé.

« Je ne sais pas ce que ce Mercato va donner, même si on avait déjà compris dans quelle direction Longoria souhaitait aller. Alors, je ne sais pas si les joueurs vont être bons, mais on voit des noms alors que durant des années, tu avais l’impression que l’OM ne pouvait acheter personne. Tout semblait trop cher, pour avoir un attaquant il fallait attendre le 31 aout pour acheter la première banane venue en panic buy. Là, tu as des idées et tu as envie d’y croire. Tu es supporters de l’OM tu as envie d’y croire. C’est incroyable, cela veut dire que pendant des années les mecs qui étaient dans ce club étaient des énormes pipes… » Daniel Riolo— Source: After Foot RMC (31/06/21)