OM – Riolo : « C’est quand même un petit foutage de gueule de McCourt »

Jacques Henri Eyraud a été nommé vice-président du conseil de surveillance par Frank McCourt. L’ancien dirigeant de Disneyland aura un mandant pour représenter le club auprès des instances du football.

Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport hier soir, le journaliste Daniel Riolo a évoqué la nomination de Jacques Henri Eyraud au poste de vice-président du conseil de surveillance de l’OM.

On ne veut plus voir Eyraud à l’OM — RIOLO

🗣💬 « Longoria ne serait pas allé au combat sans mourir avec ses idées. Si quelqu’un tirait les ficelles par derrière, il n’y serait pas allé » Éric Di Meco explique en quoi Pablo Longoria aura toute latitude à la présidence de l’OM malgré le maintien au club d’Eyraud. pic.twitter.com/ZB0tNZKPPt — After Foot RMC (@AfterRMC) March 25, 2021

« Je suis tenté de dire que oui McCourt a menti. Quand on sait comment il a présenté les choses notamment aux supporters, c’est quand même un petit « foutage de gueule ». Il faudrait maintenant qu’on nous donne plus d’informations, sur la fonction exacte parce que cet homme-là ne doit plus avoir de regard sur ce qui se passe à l’OM. C’est ce qui avait été promis aux supporters. On ne veut plus voir Eyraud à l’OM et le fait qu’il puisse représenter le club auprès des instances ce n’est pas bien. Il ne doit plus représenter le club.» Daniel Riolo – Source RMC Sport (25/03/2021)