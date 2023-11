Dans l’émission l’After Foot, ce lundi soir, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur la situation actuelle de l’Olympique de Marseille après le match nul de son équipe face à Strasbourg.

Au terme de la prestation catastrophique de son équipe face à Strasbourg, le coach italien Gennaro Gattuso n’a pas ménagé ses joueurs. L’ancien joueur de Milan a haussé le ton en poussant un gros coup de gueule. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a comparé la situation du club marseillais de son concurrent lyonnais.

Tu les mets dans une situation inconfortable tous les deux – Riolo

« Gattuso y est allé franchement pour rentrer dans la tronche des joueurs tellement il n’a pas aimé leur attitude. Lyon et l’OM ont deux clubs qui ont complètement raté leur recrutement et leur été. C’est banal mais l’été reste l’élément clé dans la vie d’un club et on continue à assister chaque année a des choses bizarres. Croire que tu vas tout changer et que ça va marcher à chaque fois. Les deux équipes ont le même problème avec des attaquants qui ne marquent pas un but. Gattuso peut continuer éternellement à alterner entre Vitinha et Aubameyang, de toute façon c’est foireux. C’est très compliqué d’avoir un joueur que t’as payé 30M€ et de recruter une star sur le déclin s’ils ne peuvent pas jouer ensemble. Tu les mets dans une situation inconfortable tous les deux et tu seras sans arrêt dans la merde. Gattuso depuis qu’il est arrivé c’est une catastrophe, il n’y a qu’une seule victoire et que des matchs moisis. (…) Il va falloir qu’il trouve une autre solution et que son 4231 qui ne marche pas. Le dernier truc qu’il doit essayer c’est ça. » a ainsi déclaré le journaliste de RMC Sport dans l’émission l’After Foot.

