OM : Riolo s’interroge sur la préparation de Marcelino !

Après un bon début de match, les Marseillais n’ont pas réussi à maintenir leur avance. Un résultat frustrant qui pose beaucoup de questions sur le plateau de RMC ce jeudi soir.

Après la rencontre face à Brighton en demi teinte, Daniel Riolo a apporté son analyse dans l’After sur RMC. Le journaliste déplore le manque de combattivité de certains joueurs mais reconnait un manque criant d’énergie dans les jambes des joueurs.

Il faut qu’ils refassent une prépa

« Il n’y a pas de construction, il n’y a pas de jeu. Aubameyang est toujours aussi absent. Harit est en train de trouver une place et c’est intéressant puisque c’est quand même un joueur de ballon et est capable de donner une densité technique à cette équipe. Pour le reste, c’est un peu faiblard. Ce n’est pas très convaincant ce que propose l’OM, affirme Daniel Riolo sur RMC. Il y a quand même à chaque fois cet écroulement collectif évident qui te crève les yeux. Je ne sais pas ce qu’ils ont fait pendant la prépa. Je pense qu’ils ont fait une prépa en pensant au dernier tour de barrage, estimant ça passerait pour le premier tour parce que c’était du beurre et que c’était fin août qu’il fallait être là. Tout a été chamboulé parce que l’entraîneur ne trouvait pas la formule, l’équipe qui s’est fait sortir tout de suite, donc le contrecoup mental. Et là ils arrivent et sont rincés. Il faut qu’ils refassent une prépa, mais je ne sais pas quand ils vont pouvoir la refaire. Il va y avoir le break des matchs internationaux »

Un constat qu’a aussi fait Gennaro Gattuso en conférence de presse juste après la rencontre. « Il faut qu’on réussisse à courir 90 minutes. Avant les changements, on courait et on pressait différemment. (..) J’ai beaucoup de respect pour Marcelino mais c’était un jeu complètement différent et actuellement les joueurs ont 60/65 minutes dans les jambes. (..) Le problème de la condition physique, il faut faire attention, il faut que ce travail soit adapté notamment par rapport au calendrier. Je veux vraiment clarifier cet aspect, ce qui change c’est le type de courses que font les joueurs. Je ne veux vraiment pas de polémique ou manquer de respect à Marcelino. C’est vraiment sur la vitesse qu’il y a une différence. »