OM : Riolo dézingue Le Graët après son soutien à Eyraud !

Ce mardi, Noël Le Graët a apporté son soutien au président Jacques-Henri Eyraud… Cela n’a pas du tout plu à Daniel Riolo.

Sur son compte Twitter, Daniel Riolo est revenu sur le soutien de Noël Le Graët apporté à Jacques-Henri Eyraud durant cette crise face aux supporters de l’OM.

Il n’a jamais rien compris — RIOLO

« Tous ces présidents qui se font chahuter quand leur équipe perd, avouez que c’est un peu compliqué. Ce n’est pas mérité », a affirmé le président de la FFF au journal La Provence… Une phrase qui n’a pas plu à Daniel Riolo, persuadé qu’il va tout de même être réélu à la tête de la Fédération Française de Football.

« Et Le Great qui apporte un léger soutien à Eyraud… Et pour se justifier parle de résultats et de classement… Il n’a jamais rien compris ! Jamais à rien. Et il va être réélu… » Daniel Riolo – Source : Twitter (24/02/21)