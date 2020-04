OM : Riolo explique pourquoi Diouf était tant aimé à Marseille

Sur les ondes de RMC Sport dans l’émission l’After Foot, le journaliste Daniel Riolo a évoqué la disparition tragique de l’ancien président de l’OM Pape Diouf :

Dans l’émission l’After Foot, sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a évoqué le décès de Pape Diouf ancien président de l’Olympique de Marseille. Il tente d’expliquer pourquoi les supporters marseillais l’ont tant aimé :

les supporters aiment ceux qui leur correspondent — Riolo

« Je ne sais pas s’il a été le meilleur président dans les faits mais en tout cas il correspondait dans sa manière de parler vrai à la sociologie de cette ville. Comme Gerets, Goethals ou André Villas-Boas en ce moment, et à Marseille les supporters aiment ceux qui leur correspondent, les passionnés, ceux qui s’investissent pleinement dans l’aventure du club. Pape Diouf a complètement correspondu à Marseille, il a aimé ce club. C’était un vrai passionné, et pour le club c’est une vrai perte. Il y a eu des tonnes de présidents à Marseille, mais clairement il a marqué le club bien plus que beaucoup d’autres… » Daniel Riolo – source RMC Sport