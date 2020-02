OM : Riolo explique pourquoi le duo Caleta-Car / Alvaro est si efficace !

Interrogé sur le joueur qui l’a le plus impressionné lors de LOSC – OM, Daniel Riolo a souhaité mettre en avant la performance de Boubacar Kamara…

Dans l’After Marseille, podcast dédié à l’actualité de l’OM, Daniel Riolo a évoqué le match de Boubacar Kamara, une nouvelle fois aligné au milieu de terrain. Le minot qui ne cesse de progresser a de plus en plus d’influence sur la pelouse.

La charnière Caleta-Car / Alvaro est bonne parce que Kamara est devant — RIOLO

Selon l’éditorialiste de RMC, celui qui a chipé la place à Kevin Strootman en numéro 6 fait mieux que de faire de bonnes performances… Ils rend ses coéquipiers meilleurs, et notamment les défenseur centraux Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez.

« On a compris que Villas-Boas mettait Kamara quand il y avait un match qui ressemblait à une grosse affiche. Et à chaque fois il est bon ! Je trouve que la charnière Caleta-Car / Alvaro est bonne parce que Kamara est devant ! Et souvent, ça se transforme à une charnière trois. Ça fonctionne très bien, Kamara progresse et il n’est pas obstiné par le fait de jouer en défense central alors qu’au début il n’était pas trop d’accord et ça ne m’avait pas plu »

