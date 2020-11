OM – Riolo : « Je ne sais même pas comment les joueurs peuvent se regarder entre eux… »

L’Olympique de Marseille s’est incliné au Stade Vélodrome contre le FC Porto (0-2). Le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo a donné son sentiment sur cette nouvelle performance désastreuse du club marseillais en Ligue des Champions.

Le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo est revenu sur le match OM – Porto (0-2) sur RMC Sport hier soir dans l’émission l’After Foot. Il ne souligne une nouvelle fois le niveau de jeu affligeant de cette équipe olympienne.

C’est vraiment dur, c’est incroyable, je n’en reviens pas….– RIOLO

« Je pense même que cela arrangerait certains de finir quatrième et d’être débarrassé de la coupe d’Europe. pour jouer le championnat. Un championnat dans lequel ils sont étonnamment très bien placés avec deux matchs en moins. Je ne sais pas s’ils continueront à gagner des matchs en Ligue 1 en cadrant un tir. Pour le moment ça marche. Pour le reste c’est vraiment triste pour les supporters. Quand tu affiches un tel niveau et que tu es affligeant à ce point, je ne sais même pas comment les joueurs peuvent se regarder entre eux. Il doivent se dire : »mais en fait on a fait quoi? » Ils n’arrivent même pas à faire trois passes. Et si Porto avait eu envie d’accélérer, l’OM en aurait pris trois ou quatre. C’est vraiment dur, c’est incroyable, je n’en reviens pas…. » Daniel Riolo – Source : RMC Sport