OM : Riolo vraiment très remonté contre l’arbitrage !

L’OM n’a pas pu faire mieux que match nul (0-0) ce jeudi face Galatasaray. Dominateur dans le jeu, les coéquipiers de Dimitri Payet auraient pu se voir accorder un pénalty…

Le contact est réel, le pénalty en faveur de l’Olympique de Marseille aurait donc pu être accordé. Malheureusement pour les hommes de Sampaoli, l’arbitre est revenu sur sa décision, un choix que ne comprend pas Daniel Riolo :

Je suis d’accord avec Guendouzi — Riolo

« Je suis d’accord avec Mattéo Guendouzi. Je comprend pas comment l’arbitre reste 10 minutes devant l’écran pour visionner. Alors faut m’expliquer, soit les règles ont changé et il y a pénalty que quand le mec est crocheté par les pieds dans la surface. Mais le défenseur de Galatasaray, il lui rentre dedans, il y a pénalty. Il y a un déséquilibre total, la VAR ça ne sert à rien, parce que le contact a vitesse réelle on le voit très bien. Ce fait de match change tout, c’est à un quart d’heure de la fin du match. » Daniel Riolo— Source: RMC (30/09/21)

Mattéo Guendouzi semble subir un léger contact dans la surface de réparation turque. Alors que l’arbitre avait pris la décision d’accorder le pénalty à l’Olympique de Marseille, il s’est rétracté après consultation de la VAR :

Pénalty ? Oui, clairement !– Guendouzi

« On se retrouve avec un point en plus ce soir, il s’agit d’une légère déception quand même, car je trouve qu’on a eu des occasions pour marquer en seconde période. On a eu un manque d’efficacité. On a perdu deux points, avec le scénario du match… On a raté des situations et l’arbitre n’a pas sifflé la faute. C’est un tout. Penalty ? Oui, clairement ! Si on regarde les images, il n’y a même pas besoin de se poser la question » Mattéo Guendouzi— Source: W9 (18/10/21)