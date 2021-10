OM – Riolo : « le PSG était d’une médiocrité incroyable, mais les parisiens auraient pu gagner »

L’OM repart avec le point du match nul face au PSG. Les Marseillais auraient même pu faire mieux face à des Parisiens en infériorité numérique…

L’Olympique de Marseille n’a pas décidé de se découvrir lorsque Hakimi a écopé d’un carton rouge. Ainsi, les Olympiens peuvent avoir des regrets sur ce 0-0.

Daniel Riolo a regretté le manque d’ambition dans le jeu de l’OM, même s’il le comprend :

L’OM avait peur de se faire contrer– Riolo

« L'OM c'est la première fois qu'ils n'ont pas respecté leur nature, de ce que veut Sampaoli. Mettre de la folie, pressing, et chercher haut. Ils ne l'ont pas fait car c'était le PSG, ils avaient peur de se faire contrer par les qualités individuelles. Ce n'est pas un reproche, car c'est aussi faire preuve d'intelligence. Pourtant, le PSG était d'une médiocrité incroyable, mais les parisiens auraient pu gagner, ils ont presque eu les occasions les plus interessantes. En jouant un peu mieux certaines situations ils auraient pu le gagner ce match. Entre cet OM là contre nature, et un PSG mauvais, ça n'a pas donné un bon match. (….) vu le scénario du match cela aurait été dur que Marseille le perde, ce 0-0 est un bon point de pris pour eux. Il faut qu'ils donnent tout maintenant contre Nice mercredi soir et si tu gagnes le bilan sera très très bon pour l'OM sur ce début de saison. » Daniel Riolo— Source: RMC (24/10/21)

Après le match contre Lorient (4-1), il avait pourtant loué le récital offensif :

« Il assume le danger, il pourrait en étant juste un brin plus pragmatique corriger cela et ne rien enlever à la folie et à la générosité. T’as juste envie de lui dire y’a 2-1, fais attention à savoir comment sont tes mecs, ça part un peu dans tous les sens. Bon après si ça donne la folie du 4-1, bah moi je signe, j’adore. De voir la folie que l’OM a mis dans cette rencontre, c’est juste extraordinaire. » Daniel Riolo— Source: RMC (18/10/21)