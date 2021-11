OM: Riolo s’enflamme sur deux joueurs marseillais !

L’OM s’est imposé sur la plus petite des marges ce dimanche (0-1) face au Clermont Foot, grâce à un magnifique but de Cengiz Ünder. Daniel Riolo a aimé la performance de deux olympiens, en forme depuis quelques semaines…

L’Olympique de Marseille a souffert mais a assuré l’essentiel, concrétiser ses deux matches nuls face à Nice et Paris par une victoire à Clermont.

Au micro de RMC, Daniel Riolo s’est enflammé pour deux joueurs olympiens, Pau Lopez et Mattéo Guendouzi :

Pau Lopez, je le trouve excellent– Riolo

« »Cette équipe de l’OM est toujours en formation et en préparation de ce qu’elle veut faire. Evidemment, je veux bien entendre les gens qui pensent que ce n’était pas un super match. Néanmoins, tout ce que veut mettre en place Sampaoli on le voit au départ, avec des relances courtes de derrière. D’ailleurs on peut faire un mini bilan sur Pau Lopez, je le trouve excellent en gardien et en premier relanceur, il y a de la sérénité dans le jeu. Même quand les relances sont manquées, l’OM n’est pas en panique, immédiatement les joueurs sont sur le coup, je valide le choix. Guendouzi était très fort ce soir, tous les ballons passent par lui, franchement j’ai critiqué ce mec par le passé, mais c’est vraiment un sacré joueur. Le bémol, c’est offensivement l’OM ne voulait pas faire mal. » Daniel Riolo— Source: RMC (31/10/21)

🎙 @DanielRiolo : « Cette équipe de l’OM est toujours en formation et en préparation de ce qu’elle veut faire. (…) Tout ce que veut mettre en place Sampaoli, ce soir, on le voit. » #rmclive pic.twitter.com/PD3Ti1UNOT — After Foot RMC (@AfterRMC) October 31, 2021

Je peux jouer comme je veux, il me laisse libre en attaque — Ünder

Au micro de Canal + ce dimanche avant la rencontre face à Clermont Foot, l’international turc a affirmé que Jorge Sampaoli lui laissait beaucoup de liberté en attaque et qu’il appréciait fortement cela.

« Parfois mes amis en Turquie me demandent dans quel système on joue. Je leur dis : « laissez tomber » et je change de sujet… Sampaoli est quelqu’un qui a beaucoup d’énergie, il s’enflamme souvent, il est comique aussi. Je suis vraiment content de travailler avec lui. Même avant de venir, quand je l’ai eu au téléphone, je ressentais son énergie. Je peux jouer comme je veux, il me laisse libre en attaque et c’est très important pour moi. Je joue sur les côtés, je suis bon en duel je fonce rapidement sur l’adversaire, et j’aime jouer en un contre un… J’essaie de me mettre en position de marquer, ou des créer des occasions pour mes coéquipiers… » Cengiz Ünder – Source : Canal + (31/10/21)