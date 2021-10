OM: Riolo ne comprend pas un choix fort de Sampaoli…

L’OM a rapporté le point du match nul à Rome, face à la Lazio (0-0). Si le contenu a été plutôt bon, l’opération comptable n’est pas forcément positive, sachant que Galatasaray a battu le Lokomotiv…

Auteur d’une belle première mi-temps, l’OM a baissé le pied en seconde. Notamment grâce à un excellent Pau Lopez, les Marseillais ramènent un point de Rome, et devront s’imposer à domicile face à la Lazio pour terminer premier de la poule. En effet, le Galatasaray a gagné face au Lokomotiv et se retrouve leader avec 4 points d’avance sur les Olympiens.

Si Daniel Riolo est globalement satisfait de la performance marseillaise, il a malgré tout une interrogation…

Pourquoi Sampaoli fait ça ? Riolo

« Lirola je trouve qu’il fait un match correct dans l’ensemble, je ne vois pas vraiment ce qu’il fait de mal. Mais pourquoi Sampaoli fait ça ? Lirola est à la base est un défenseur droit, et se retrouve ailier gauche, il fait un peu tous les postes. Je me demande vraiment pourquoi Samapoli fait ça. T’as d’autres mecs au poste d’ailier gauche… Après tu as Rongier qui ne joue pas à son poste aussi mais qui a encore une fois été excellent. C’est un peu la tambouille de Sampaoli, mais l’OM a été plutôt bon dans l’ensemble. » Daniel Riolo— Source: RMC (21/10/21)

La réaction de Jorge Sampaoli après le match :

Important avec Duje… Pau Lopez a beaucoup progressé — Sampaoli

« Je pense que c’était un bon match face à une bonne équipe. Il nous laisse de l’espoir pour le futur. Aujourd’hui on a joué face à l’un des meilleurs attaquant du monde pour moi. C’est important avec Duje, William plus Luan et Rongier sur les côtés de voir qui est le plus compatible pour jouer, relancer. La sortie de Rongier était dû au fait qu’il semblait fatigué. On a voulu bloquer le côté gauche avec un changement de leur côté là où ils poussaient. Pau Lopez a beaucoup progressé, est bien revenu de sa blessure. Je suis content de la manière dont il a aidé l’équipe. » Jorge Sampaoli – Source: Conf de presse (21/10/21)

