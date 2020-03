OM: Riolo « Payet ne touche pas un ballon contre les gros »…

Sur les ondes de RMC Sport dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo a évoqué les chances de Payet de retrouver l’Equipe de France pour disputer l’Euro cet été.

Dans un sondage effectué par CSA Research, 80 % des français souhaite voir Dimitri Payet en Equipe de France à l’Euro 2020. Le meneur de jeu de l’OM, Dimitri Payet, réalise une super saison avec le club marseillais mais ce n’est pas suffisant pour Daniel Riolo. C’est ce qu’il a expliqué sur les ondes de RMC Sport dans l’émission l’After Foot :

Les performances en Ligue 1 ne suffisent pas– Riolo

« Si Payet est sélectionné c’est pour jouer ailier gauche. Lemar et Dembele ne font pas une bonne saison, offensivement il n’y a personne en forme. Les performances en Ligue 1 ne sont pas suffisantes, on sait que Payet est bon contre la Roumanie ou l’Albanie comme à l’Euro 2016, et contre les gros il ne touche pas un ballon. Je lui souhaite d’y aller à l’Euro, mais ceux qui votent ne regardent pas le niveau de notre championnat. » Daniel Riolo– Source: RMC After Foot