OM – Riolo : « Quand on sait qu’Eyraud a été pris pour sa gestion économique… Les trous dans la caisse sont fous ! « 

Le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo a donné son sentiment sur la gestion économique de l’Olympique de Marseille de Jacques Henri. Eyraud depuis son arrivées à Marseille

Avant même la crise sanitaire du coronavirus, l’OM se trouvait dans une situation financière catastrophique. Alors que le club marseillais pourrait retrouver la ligue des champions la saison prochaine, le club marseillais va va payer au prix fort les nombreuses erreurs de gestions du président Jacques Henry Eyraud notamment sur la masse salariale du club marseillais. Le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur le travail de ce dernier :

Eyraud a été pris pour la gestion économique

» Au niveau de la gestion de l’oseille, quand on sait qu’on a pris Eyraud pour la gestion économique, franchement c’est incroyable ! Les trous dans la caisse sont fous ! Les dettes sont tellement importantes qu’ils vont encore devoir baisser de dimension et baisser dans la hiérarchie des masses salariales en Ligue 1 (…) Le prochain mercato ? Ils ont un tel trou, ce n’est même pas les soldes, ils sont en liquidation .(…) Que l’OM se retrouve dans cette situation , à ne pas pouvoir prolonger un joueur comme Thauvin, à ne pas savoir qui tu vas pouvoir garder, avec un tel déficit au moment où ils vont retrouver la ligue des champions, c’est qu’il y a quelque chose qui a merdé dans la gestion du club. On n’arrive pas à comprendre ce qui s’est passé depuis l’arrivée de McCourt, ou est passé l’argent… La masse salariale a explosé ! » Daniel Riolo — Source: RMC Sport