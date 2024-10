OM : Riolo retourne sa veste concernant De Zerbi !

Depuis le début de la saison, l’entraîneur italien Roberto De Zerbi a reçu un accueil globalement positif de la part des médias. Cependant, Daniel Riolo, journaliste de L’After Foot, a exprimé des critiques plus marquées.

Alors qu’il souhaitait « y croire » au début de septembre, il a rapidement mis en lumière les insuffisances de l’équipe à la fin du mois, adoptant une posture plus sceptique par la suite. Après la défaite 0-3 contre le PSG, Daniel Riolo a remis en cause le projet de De Zerbi en déclarant : « Qu’on arrête ces histoires de projet. (…) Si De Zerbi fait encore deux matchs comme ça, le projet est déjà terminé. Arrêtez de nous dire : ‘on n’est pas bons cette année, soyez patients, on verra l’année prochaine’. Ce n’est pas ça le football. L’objectif, c’est de monter une équipe et de réussir. (…) De Zerbi doit proposer autre chose et nous l’expliquer. J’attendais une évolution depuis le début de la saison. Si c’est ça qu’il propose, ça ne marchera jamais à Marseille. Cette maîtrise doit être réalisée avec des joueurs d’un autre niveau technique que ceux que l’OM possède actuellement. Il va falloir voir autre chose. »

Bien que la performance de l’OM contre le PSG soit très insuffisante, il est difficile d’exiger d’un entraîneur qu’il abandonne sa philosophie de jeu après une défaite contre le leader, surtout avec un carton rouge précoce à la 20ᵉ minute. Actuellement, l’Olympique de Marseille est 3ᵉ en Ligue 1, avec cinq victoires, deux nuls et deux défaites en neuf rencontres. Cela prouve que le potentiel de l’équipe n’est pas à négliger. Comme toutes les équipes qui subissent un changement d’entraîneur durant l’été, Roberto De Zerbi et ses joueurs ont besoin de temps pour s’adapter et mettre en œuvre leur stratégie. Il faut qu’un onze se dégage avec notamment le retour de Merlin et peut être le recrutement d’un latéral droit. Il faudra cependant que les joueurs affichent un autre caractère sur le terrain lors des gros matches…

En conclusion, le projet de De Zerbi à l’OM mérite d’être observé avec attention, car des ajustements peuvent encore être faits pour maximiser le potentiel de l’équipe et atteindre les objectifs de la saison.