OM : Riolo s’enflamme sur un taulier de Tudor !

Le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo a donné son sentiment sur les performances de Valentin Rongier qui vient de prolonger son contrat avec l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille réalise un excellent début de championnat. Le club marseillais compte en effet 6 victoires et un nul sur les huit premières journées de Ligue 1. Capitaine de cette équipe de l’OM lorsque Dimitri Payet n’est pas sur le terrain, Valentin Rongier vient de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires. Il est ainsi désormais lié au club marseillais jusqu’en 2026. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur les performances de Valentin Rongier. Il le compare notamment à un ancien joueur du PSG, Adrien Rabiot.

Son image ne le sert pas mais c’est un très bon joueur — Riolo

« Depuis qu’il est arrivé à l’OM je pense que c’est un très bon joueur sous côté. Il a fait une très bonne saison l’année dernière et cette saison il est encore très bon. Rien ne m’étonne dans ce que dit Tudor de lui, je pense la même chose et comme il n’a pas la gueule du footballeur moderne, son image ne le sert pas mais c’est un très bon joueur. Pour moi il n’a rien de moins que Rabiot… Rabiot joue dans une Juventus cramée qui a fait un mauvais championnat l’année dernière, c’est une toute petite Juve. Je sais qu’aux oreilles de Deschamps cela sonne autrement. C’est un club qui fait la ligue des champions mais qui n’y fait plus grand chose. Rabiot n’a pas vraiment de matchs référence à part peut-être quand il était au PSG. Il y a plus de lignes au CV de Rabiot en C1 au moment où on se parle mais je ne vois pas ce que Rabiot a de plus que Rongier. » Daniel Riolo – RMC Sport (18/09/2022)

