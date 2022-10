OM : Riolo souligne l’apport déterminant d’un joueur en Ligue des champions !

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce mardi soir face au Sporting (4-1) au stade Vélodrome lors du troisième match de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le journaliste Daniel Riolo évoque l’importance d’un olympien dans cette compétition.

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo est revenu sur la prestation des marseillais en Ligue des Champions face au Sporting à l’occasion du troisième match de la phase de groupe. Il souligne notamment l’apport d’un joueur : Alexis Sanchez.

A lire aussi : Mercato OM : Des recrues cet hiver ? La réponse de Friio (le DT olympien) !

Il y a eu des campagnes ou l’OM échouait sur tous les plans – Riolo

« Derrière cette victoire de l’OM très importante, il y a un mec qui donne du caractère, une forme d’âme à cette équipe. Rien n’oblige à gagner un match en étant supérieur tactiquement ou techniquement, il y a parfois d’autres manières de s’imposer, l’OM l’a fait contre le Sporting. Il y a des joueurs comme Guendouzi qui ont du caractère. L’état d’esprit a été bon deux fois sur trois dans cette compétition. En coupe d’Europe c’est déjà bien quand tu as le caractère. Il y a eu des campagnes ou l’OM échouait sur tous les plans. Cette équipe a un bon état d’esprit, Tudor réussit à lui donner cela. C’est déjà un point positif. Je ne sais pas ce qui se passera à Lisbonne dans une semaine. Je vois le Sporting plus fort mais peut être que les marseillais me feront mentir. Mais dans ce qu’il fait et qu’il propose Alexis Sanchez c’est vachement important pour une équipe, ça tire une équipe vers le haut. Pour Harit qui a fait un bon match c’est bien d’avoir un Sanchez qui te parle, t’oriente. » Daniel Riolo – Source : RMC Sport

A lire aussi : Mercato OM : Des recrues cet hiver ? La réponse de Friio (le DT olympien) !