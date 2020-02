OM : Riolo veut casser le mythe Payet !

Brillant en début de saison mais moins efficace depuis quelques matchs, Dimitri Payet est-il surcoté? Daniel Riolo a donné son avis

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de son déplacement à Bordeaux à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1.

arrêtons de penser que pAYET EST un joueur stratosphérique — RIOLO

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur la prestation de Dimitri Payet. Selon le journaliste, les supporters et observateurs du football en ont trop fait sur l’impact que le numéro 10 a dans son effectif…

« Payet, tu comptes sur lui et c’est lui qui te fait gagner. C’est en tout cas sa technique qui est essentielle pour que l’OM gagne. C’est un joueur clé. Mais arrêtons de penser que c’est un joueur stratosphérique ou un génie du football… Quand il n’a pas joué face à Angers, on a fait des émissions entières en disant : s’il n’est pas là, s’il n’y a pas le génie etc… Ce soir, il est là, chez un adversaire qui traditionnellement joue à fond contre toi et il n’est pas extraordinaire ! Certes, il est à l’initiative de la plus belle action de l’OM avec l’ouverture sur Radonjic. Je continue de penser qu’ils vont faire podium. »

Daniel Riolo – Source : RMC Sport