OM : Riolo veut rétablir une vérité concernant Gattuso !

Gennaro Gattuso a été présenté hier à la presse. Le nouveau coach de l’OM a eu un discours franc et a expliqué son projet de jeu. Pour le journaliste Daniel Riolo, l’image du coach italien ne colle pas à la réalité.

Dans l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a tenu a rétablir une vérité sur Gattuso : « On a une image de Gattuso en France qui est totalement fausse par rapport à ce qu’il est, même en Italie. Ce n’était pas un violent sur le terrain. Je crois qu’il a un carton rouge en carrière, moins de carton jaune que la plupart des types qu’on présente comme des sauvageons du foot. On a une image qui est assez fausse de lui. (…) A Marseille on n’aime pas les petites phrases comme faisait Garcia. On aime les mecs qui parlent franchement et ils ont raison d’attendre ça. »

Le nouveau coach de l’OM, Gennaro Gattuso était au centre RLD ce jeudi afin d’être présenté à la presse. Ce dernier a évoqué son système de jeu et ça ne sera pas le 4-4-2. Gattuso a expliqué qu’il allait évoluer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1… « Je n’aime pas parler de mes prédécesseurs, Marcelino a fait du bon travail mais je ne suis pas fan des 2 lignes de 4. Pas un fan du 442. Je préfère le 433 ou le 4231. J’aime prendre du risque en attaque, accepter les duels en 1vs1. Marcelino a fait du bon travail mais j’ai une vision différente du football. »

