Vente OM : Zidane dans un projet saoudien, la clause dans le contrat de Gattuso, Coup dur à Monaco ? Les 3 infos OM de ce jeudi

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi: la clause dans le contrat de Gattuso, Zidane ne ferme pas totalement la porte.

Gattuso, une seconde saison à condition de finir dans les 4 premiers ?

Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso a signé un contrat d’une saison plus une seconde en option. Pablo Longoria a inséré une clause pour valider cette prolongation de contrat.

En effet, selon L’Equipe, Gennaro Gattuso a signé un contrat d’un an plus une deuxième année en option, le technicien italien peut voir cette année supplémentaire être activée en mai prochain si l’OM termine dans le top 4 de la Ligue 1.

L’actualité de l’OMs’est encore accéléré hier après midi avec l’arrivée de Gennaro Gattuso à Marseille. Après avoir paraphé son contrat avec le club phocéen, l’ancien joueur du Milan AC a dirigé son premier entraînement avec sur les pelouses de la commanderie.

Le technicien a pris la parole pour faire passer quelques messages notamment sur la cohésion du groupe et la détermination à avoir. Il leur a ainsi dit qu’il voulait « créer une famille, et que dans une famille, on se chamaille, on se soutient, on se dit les vérités, mais on se bat ensemble jusqu’à la mort (…) qu’il se moquait de ce qu’ils (les joueurs) avaient fait avant, et qu’il ne leur demandait qu’une seule chose : être des guerriers sur le terrain », révèle ainsi le quotidien sportif l’Equipe dans ses colonnes.

On ne sait pas qu’elle est sa personnalité d’entraineur – Riolo

Le journaliste Daniel Riolo évoqué récemment l’arrivée de Gattuso à l’OM et sa dernière expérience au FC Valence. « Ce n’est pas parce qu’il a été bon joueur, qu’il observe bien le football et qu’il a connu de bons entraineurs, connaitre toutes les idées que l’on peut mettre en place sur un terrain, que l’on devient un entraineur qui arrive à structurer un message et à le faire passer aux joueurs. On ne sait pas qu’elle est sa personnalité d’entraineur, on a l’impression qu’il ne veut pas qu’on l’enferme dans un style, ça donne un entraineur pas abouti. Il va y avoir le paramètre langue aussi, même s’il parle italien, anglais et espagnol. Gattuso a quand même entrainé Naples, il a une grosse carrière de joueur. »

Vente OM : Selon France Bleu, l’Arabie Saoudite cible bien Marseille, Zidane attentif au projet !

France Bleu relance l’hypothèse d’une vente de l’OM et dans ce cas Zinedine Zidane serait intéressé par le projet. Avant cela il faudra que le club soit racheté par l’Arabie Saoudite.

Selon France Bleu, « l’Arabie Saoudite, lancée dans un immense projet d’investissements dans le football, aurait ciblé l’OM, pour en faire le Newcastle de la France. (…) Et si Zidane dit oui à l’OM, c’est seulement car le projet est très ambitieux. C’est-à-dire avec un budget qui permettrait de rivaliser avec les plus grands clubs d’Europe. Ce que lui ont garanti les dirigeants saoudiens avec qui il discute en personne. » Le média local précise que si Zidane est ouvert à cette idée, l’autre condition sera de « s’occuper du recrutement ». Le technicien français ne serait pas indifférent à un retour au Real Madrid mais aussi à la Juventus et l’OM…

Zidane ne viendra que pour un projet très ambitieux

Ce matin, El Mundo Deportivo, Zinedine Zidane « a rejeté la proposition du club français après le départ de Marcelino suite aux menaces des groupes ultras. Il n’est pas convaincu par la direction actuelle dirigée par Pablo Longoria. » Pour autant le média espagnol précise que « cela ne veut pas dire qu’à l’avenir, le rêve de l’ancien entraîneur du Real Madrid et des supporters de sa ville finira par se réaliser. Et cela parce que sa vente à un groupe arabe qui a manifesté son intérêt finit par être consommée. » En gros, si un jour l’Arabie Saoudite rachète l’OM et met les moyens…

Zidane pas fermé à l’OM si un gros projet se monte ?

Zidane avait le 22 mai 2022 évoqué l’OM au micro de La Provence et plus précisément la qualification pour la C1 avec Sampaoli. « Ravi. Non je n’étais pas devant le match mais je suis ravi. Quand on est supporter de l’OM, de toute façon on l’est toujours. Je suis ravi de leur qualification directe pour la Ligue des champions parce que ça s’est fait dans les dernières minutes. Cela aurait pu être Monaco. Je suis content pour Marseille que ça soit eux car on sait que ça règle pas mal de choses quand on se qualifie directement pour la C1. »

Monaco – OM : 4 potentiels titulaires blessés côté ASM, un autre suspendu !

Gennaro Gattuso va diriger l’OM pour son premier match face à l’AS Monaco ce samedi. Si Sarr pourrait encore être forfait, un doute existe concernant Kondogbia. Du côté de l’AS Monaco, plusieurs titulaires indiscutables seront absents !

Caio Henrique souffre d’une entorse du genou gauche et sera donc forfait pour la reception de l’OM. Il rejoint à l’infirmerie Eliesse Ben Seghir et Breel Embolo mais aussi la recrue Mohammed Salisu qui, victime d’une pubalgie depuis le début de la saison, a été opéré. Autre mauvaise nouvelle pour Monaco, l’absence d’Aleksandr Golovin qui a été averti face à Lorient. C’était son troisième carton jaune en 10 matchs ce qui signifie qu’il ne sera bel et bien suspendu pour le choc face aux Olympiens.

Dans un entretien accordé à l’AFP ce vendredi, le coach de l’ASM Adi Hütter avait affiché son objectif de finir sur le podium cette saison, il n’exclut pas de jouer le titre.

Hütter vise le podium, voire le titre !

« Le plus important est de retrouver l’Europe. Le président, la direction sportive, le coach et l’équipe sont alignés, avec un objectif élevé et compliqué: le podium. Au-dessus ? Oui, on peut rêver, bien sûr! Parfois, les rêves deviennent réalité, a expliqué Adi Hütter dans un entretien à l’AFP ce vendredi. Mais le PSG est quand même très fort! Wissam Ben Yedder ? Je ne parle que football avec lui, jamais de ses problèmes personnels. Ses performances ne sont pas affectées et son attitude est professionnelle. Il n’y a aucun doute. Je mets les meilleurs sur le terrain. Wissam est l’un des meilleurs. Et je n’ai pas le sentiment que ce sujet soit évoqué dans les vestiaires. »