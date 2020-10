OM – Riolo : « Villas-Boas c’est Elie Baup avec l’accent portugais »

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur le jeu proposé par l’équipe d’André Villas-Boas en ce début de saison.

L’Olympique de Marseille réalise un début de saison très moyen. La faiblesse du jeu proposé par les olympiens commencent à interroger. Le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo pense que Villas-Boas ne va pas pouvoir continuer à proposer si peu de jeu avec son équipe.

Villas-Boas va finir par agacer les supporters.

« Je pense même que Villas-Boas va finir par agacer les supporters. On a dit beaucoup de bien de cet entraineur, et moi le premier car c’est un homme brillant qui maitrise tous les aspects de son métier. Il a relancé un OM très mal en point lorsqu’il est arrivé. Il a réussi à ramener l’OM en Ligue des champions, mais le problème c’est qu’à l’OM cela ne dure pas ça, cela ne suffit pas, on veut toujours autre chose. Quand je dis que c’est Elie Baup avec l’accent portugais, si cela se transforme réellement en ça, je pense que les supporters de l’OM vont être saoulé par ça. Avec les joueurs qu’il y a dans cet effectif il y a moyen d’offrir autre chose, une autre ambition dans le jeu. » Daniel Riolo – Source : RMC Sport