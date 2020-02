OM: Riolo voit autre chose qu’un état d’esprit chez les marseillais !

Interrogé sur l’état d’esprit de l’OM, Daniel Riolo préfère se concentrer sur le bon travail tactique d’Andre Villas-Boas…

Dans l’After Marseille, podcast dédié à l’actualité de l’OM, Daniel Riolo a évoqué le bon travail de Villas-Boas dans cette équipe. Selon l’éditorialiste de RMC, il n’y a pas seulement un état d’esprit dans ce groupe, il y aussi les progrès de certains joueurs et des choix payants de Villas-Boas…

Villas-Boas fait un gros boulot !– RIOLO

« Il ne faut pas mettre en avant l’état d’esprit des marseillais, c’est la base d’un sport collectif. Il y a d’autres choses dans cette équipe, même si c’est un élément très important dans l’OM de Villas-Boas. Il y a eu la construction d’une défense avec le recrutement d’un très bon joueur comme Alvaro et Caleta-Car qui réalise une superbe saison. Il y a eu le travail de redonner confiance à Jordan Amavi et construire le milieu de terrain avec le replacement de Kamara en sentinelle. Rongier s’est très bien intégré et Sanson est très bon cette année lui qui avait réalisé une mauvaise saison la dernière année de Garcia. Andre Villas-Boas fait un gros boulot ! »

Daniel Riolo – Source : RMC (After Marseille)