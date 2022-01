OM : Riolo voit deux défauts et prévient les marseillais !

L’OM s’est imposés 0-3 à Limoge face à l’US Chauvigny en 16e de Coupe de France. Après cette victoire, le journaliste Daniel Riolo n’était pas forcément emballé par la prestation des hommes de Jorge Sampaoli, pointant du doigt les mêmes défauts…

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo a donné son sentiment suite à la victoire 3-0 de l’OM face au club de National 3, l’US Chauvigny. Pour le journaliste, la victoire est logique car l’OM a été sérieux et avait aligné son équipe type face à une équipe d’un niveau bien moindre. Par contre, ce dernier estime que le manque de réalisme et le jeu parfois stérile des olympien est toujours un problème…

J’ai revu pleins de choses qui n’étaient pas satisfaisante — Riolo

« L’OM s’est qualifiée facilement en mettant une équipe type, en jouant le match sérieusement. Il n’y avait pas de raison de faire tourner. L’OM a joué comme à son habitude, ils ont fait le travail, mais j’ai revu pleins de choses qui n’étaient pas satisfaisante. Un manque d’efficacité, un ballon qui tourne de façon parfois un peu stérile. Milik avant de marquer son joli but, il y a eu des occasions ratées, ça n’a pas montré que la grosse efficacité était de retour. Ça fait 3-0 au final mais c’est un tout petit adversaire, je ne pense pas que cela apporte des certitudes. (…) C’est le niveau amateur. Tu as peu d’enseignements, tu prends la qualification et tu oublis en pensant au match de Bordeaux s’ils peuvent aligner une équipe. » Daniel Riolo – source : RMC (02/01/2021)

Après cette victoire, le coach Jorge Sampaoli s’est exprimé en conférence de presse. Il a souligné le sérieux de son équipe, l’entraineur argentin veut jouer cette compétition à fond…

On a respecté l’adversaire et on a fait un match très sérieux — Sampaoli

« Nous avons abordé le match avec beaucoup de sérénité. Ces dernières années, l’OM avait été éliminé contre des équipes de division inférieure. On a respecté l’adversaire et on a fait un match très sérieux. Arkadiusz Milik va mieux de semaine en semaine. Il a marqué un joli but, il aurait pu en inscrire un autre. Tout le monde connaît la situation de Milik au club. Chaque match est une finale pour nous dans cette compétition. Nous alignerons les meilleurs joueurs possible pour aller le plus loin possible. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / La Provence (02/01/2021)