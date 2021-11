OM : Riolo pointe trois joueurs pour illustrer les défaillances individuelles de l’équipe

L’Olympique de Marseille s’est effondré hier soir face à Galatasaray (4-2) en Europa League. Le club marseillais est ainsi éliminé de cette coupe d’Europe. Le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo a donné son sentiment sur le match des olympiens.

« Les trois rencontres précédentes l’OM est tout le temps au-dessus de ses adversaires mais ils ne gagnent pas les matchs. Contre le Lokomotiv Moscou la déconcentration des 10 dernières minutes, le sentiment de supériorité, c’est une faute professionnelle, c’est lamentable d’avoir perdu des points ce soir là. Contre la Lazio ce sont des boulettes des défenseurs, rien à voir avec le système de jeu, Et ce soir, OK ce que fait Feghouli c’est beau mais Kamara dort, il fait un mauvais match, c’est encore une défaillance individuelle. Individuellement il y a certains gestes qui sont fous. Dieng très maladroit, Gerson c’est un fantôme, la responsabilité des joueurs est importante dans ces matchs. Je pense que cette équipe est en perte de confiance en ce moment. Mais malgré tout par séquence elle joue quand même bien, car l’OM se crée encore beaucoup d’occasions. Ca manque de tranchant offensivement, Dieng, c’est pas une vedette, il est jeune » Daniel Riolo – Source RMC Sport

Au terme de la rencontre le coach argentin de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli a donné son sentiment sur la prestation de son équipe. Il n’a pas caché sa déception après cette élimination et évoque son projet a plus long terme avec une équipe en construction.

« On savait qu’il y aurait cette ambiance en faveur des locaux, qu’il faudrait défendre une grande équipe de France. (…) Tout a été dans le sens de Galatasaray émotionnellement, psychologiquement et dans le scénario du match. Le plus important pour ce groupe jeune est désormais de penser à demain et continuer à se construire. Sinon le projet ne pourra pas fonctionner. C’est clairement une déception d’être éliminé. Nous avons perdu la qualification dans les matchs précédents qui nous ont forcé à devoir venir gagner ici dans un scénario très compliqué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (25/11/2021)