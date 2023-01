OM : Rongier confirme son retour en force !

L’OM s’est imposé 2-1 à Montpellier lors de la 17e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Valentin Rongier sur ce match.

Après sa large victoire 6-1 face au TFC, l’OM devait confirmer à Montpellier dans un match plus tendu. Les locaux ont rapidement mis de l’intensité et du pressing, l’OM a eu du mal à développer son jeu. La première mi-temps n’a pas d’un gros niveau technique avec énormément d’actions avortées des deux côtés. Clauss a trouvé la barre d’une centre raté et détournée par Omlin, le latéral droit s’est ensuite blessé aux adducteurs. L’OM a ouvert le score dès l’entame de la seconde période, Under trouvant Veretout venu se placer dans la surface, la tête de l’international français obligeant Omlin a un bel arrêt, Tavares était à la reception du second ballon, pour feinter une frappe pied gauche et enchainer par un crochet et un tir pied droit en pleine lucarne. Montpellier ne lâchait pas pour autant mais la vitesse de ses attaquants a été souvent gâchée par un dernier geste mal assuré. L’OM va doubler la mise, sur un corner bien tiré par Under au second poteau, Mbemba oblige Estève a placer sa tête qui file dans ses propres filets. 0-2, le match semblait bouclé, mais à 3 minutes de la fin du temps réglementaire, Tavares coupable d’un mauvais geste est exclu, dans la foulée Lopez rate sa sortie et vient puncher un attaquant héraultais. Savanier transforme le penalty et donne 4 minutes de stress aux supporters marseillais. Finalement, l’OM s’impose et reste devant Rennes et à 4 points de Lens.

La note de Valentin Rongier : 7/10

Son appréciation

Rongier confirme son retour en force !

Buteur face au TFC la semaine précédente, le milieu de terrain a retrouvé sa grosse activité et son apport pour le collectif. Rongier a affiché sa capacité à récupérer le ballon, à presser haut. Il met dans l’intensité dans ce qu’il fait et entraine ses coéquipier dans son sillage. Il se projette aussi de temps en temps, il a notamment une belle frappe contrée dans la surface. Le vice capitaine est de retour et le milieu de l’OM est plus consistant.

Les notes des médias L’Equipe 7/10 Après une première période honnête, où il a parfois peiné à stopper les élans de Jordan Ferri et Téji Savanier sur les contres héraultais, il a livré une seconde période de très haut niveau. Son harcèlement sur le porteur de balle adverse a permis un nombre important de récupérations (onze au total) et son équipe a pu se projeter très vite dans la foulée pour piéger Montpellier. Une intensité parfaite pour le style proposé par sa formation. Maxifoot 7.5/10 A la récupération comme balle au pied, le milieu de terrain a été impressionnant ! Il a totalement dominé l’entrejeu avec des percées rageuses ou en neutralisant les contres adverses. Footmercato 6/10 Le milieu de terrain olympien a pris la mesure de ses adversaires. Sans être flamboyant, il a permis à l’Olympique de Marseille de garder le ballon et de faire le jeu face à une équipe montpelliéraine pas assez souveraine dans l’entrejeu pour espérer mieux. Grâce à son activité incessante, le Français a permis au bloc marseillais de monter haut tout comme ses coéquipiers de la charnière défensive.

