OM – Rongier : « Dans cette équipe, il y a un sens du sacrifice… »

L’Olympique de Marseille s’impose face à Troyes (0-2) ce mercredi à l’occasion de la 18e journée de championnat. Voici la réaction du milieu de terrain Valentin Rongier au micro de Prime Video :

A lire aussi : Troyes (0-2) : Et de 5 pour Marseille ! (qui fait une très bonne opération)

« On a fait un match très très sérieux ce soir avec beaucoup d’intensité et d’application que ce soit offensivement ou défensivement. pour faire attention aux contre-attaques. Le résultat est donc logique pour moi. On reprend un peu de points sur Lens et on continue de sur notre lancée c’est très important. Dans cette équipe, il y a un sens du sacrifice qui nous permet à tous de ne pas réfléchir et de tout donner pour le partenaire et pour l’équipe. Qu’on nous mette à notre poste de prédilection ou à un autre, on sait comment l’équipe doit jouer et cela facilite les choses. Je suis content et épanoui de jouer au milieu de terrain mais comme je l’ai dit si le coach a besoin de moi a un autre poste je le ferai sans rechigner. » Valentin Rongier – Source Prime Video (11/01/2023)

Le débrief du match en direct sur youtube juste après la rencontre