OM : Rongier détaille son rôle dans le système de Jorge Sampaoli !

Sans latéral droit dans son effectif, Jorge Sampaoli doit bricoler afin de mettre onze joueurs sur le terrain. C’est Valentin Rongier qui occupe ce poste dans une position hybride. En conférence de presse, il a détaillé ce que lui a demandé le coach.

Après la rencontre face à Villarreal, les journalistes ont eu le droit à quelques réponses de la part de Jorge Sampaoli puis de Valentin Rongier. L’ancien joueur du FC Nantes a notamment été questionné sur son positionnement.

je mets du temps à trouver mes repères, mais il y a du mieux match après match — RONGIER

Le milieu de terrain de formation a évolué au poste de latéral droit mais était également dans l’axe lorsque l’équipe avait le ballon. Un poste hybride qui n’a pas été de tout repos pour le milieu de terrain français. En conférence de presse, il a détaillé ce que le coach lui a demandé.

« C’est un petit peu compliqué pour moi d’occuper ce poste, avec deux positions en une. Quand on défend, je me situe comme un latéral droit et quand on a le ballon, le coach me demande d’être dans l’entre-jeu. Ce sont différents repères. Le plus dur c’est dans les transitions, quand on perd la balle, de me repositionner surtout face à des joueurs rapides. C’est nouveau pour moi. Le coach essaie de me donner des consignes, je mets du temps à trouver mes repères, mais il y a du mieux match après match, entraînement après entraînement, on essaie de s’adapter. Si le coach met Bouba ou moi à ce poste-là, c’est qu’il pense que nous avons les capacités de le faire. On verra au fil des matches. On verra si ça ne tire pas trop sur les organismes. Le système est nouveau et la préparation sert à s’adapter, l’an dernier on ne jouait pas ainsi, il faut du temps pour prendre les automatismes. Ce soir on se sentait mieux. Ça fait du bien de retrouver le public. C’était encore plus dur au Vélodrome de ne pas avoir nos supporters. Ce qui va changer, c’est la façon de communiquer sur le terrain, car ils font beaucoup de bruit, il va falloir crier plus fort » Valentin Rongier – Source : Conférence de presse (31/07/21)

