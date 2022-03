OM : Rongier et la malédiction des frappes…

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 au Stade Vélodrome lors du match aller face au FC Bâle comptant pour les huitièmes de final de Conférence League. Voici la note et l’appréciation de Valentin Rongier, titulaire lors de ce match à Marseille.

L’Olympique de Marseille devait se relancer après la défaite face à Monaco. Jorge Sampaoli devrait proposer du jeu à domicile et cela a été fait avec Kolasinac dans le couloir gauche, Milik en pointe, Payet assez libre et Gerson. L’OM a retrouvé du mouvement, sa capacité à sortir le ballon et surtout à se procurer des occasions. Par contre, les marseillais ont toujours ce probléme d’inefficacité et ont vendangé un grand nombre d’occasions. Under a trouvé le poteau, Milik a perdu un duel avec le gardien, Guendouzi et Rongier n’ont pas assuré leur frappe. Il a fallu attendre une faute sur Guendouzi suite à un corner pour que Milik marque parfaitement sur penalty. En seconde période, ce dernier aurait dû plus rapidement doubler le score, il trouvera le poteau, avant de profiter d’un rush de Rongier et d’une frappe sur le gardien pour conclure l’action. Gerson, Payet, Guendouzi ont eu l’occasion de marquer. Et finalement c’est Bâle qui, à la surprise générale, va marquer un but en contre. Une victoire 2-1 frustrante…

Titularisé dans ce rôle hybride de latéral droit / milieu, Valentin Rongier a plus souvent été milieu et cela est la garantie d’un meilleur match de l’OM…

A lire : OM – Bâle (2-1) – Sampaoli : « Il aurait dû y avoir au moins 4 buts de différence »

La note de : 6.5/10

Son appréciation FCM

Rongier et la malédiction des frappes…

Après des prestations compliquées, notamment techniquement. L’ancien nantais a retrouvé ses qualités, son activité et sa projection vers l’avant. Important dans le jeu collectif voulu par Sampaoli, Rongier a été présent et précis, il a fait sa part dans le jeu défensif aussi. Il aurait pu marquer, mais comme souvent depuis son arrivée à l’OM, il a affiché une sacrée imprécision dans ce domaine. Il aurait du conclure sa chevauchée mais sa frappe ratée sur le gardien a permis à Milik de mettre le but du 2-0. Par contre, Rongier avait marqué de la tête avec l’OM, il n’est pas passé loin de récidivé mais cette fois contre son camp suite à une mésentente avec Mandanda. Au final, son match est clairement satisfaisant…

Les notes des médias

L’Equipe 6/10 Préféré à Lirola dans le couloir droit, il a été intéressant offensivement avec sa faculté à souvent repiquer dans l’axe. C’est ainsi qu’il a trouvé Payet deux fois (9e, 36e) sur deux occasions, et c’est aussi de cette façon qu’il s’est retrouvé en position de frappe, notamment sur le deuxième but de Milik (68e). Un gros match un peu entaché par cette tête en retrait mal négociée où il a failli marquer contre-son-camp (85e). Maxifoot 6/10 Dans ce rôle hybride sur le côté droit, l’ancien Nantais a retrouvé des couleurs après des récentes performances moins abouties dans l’entrejeu. Défensivement, l’habituel milieu de terrain a bien tenu son rang. Et grâce à la maîtrise du ballon de son équipe, il a pu exprimer ses qualités en participant à la construction du jeu. Longtemps peu efficace dans la zone de vérité sur ses montées, il a été impliqué sur le second but de Milik avec cette percée et cette frappe repoussée par le gardien sur le Polonais. Heureusement, Mandanda a sauvé une de ses remises de la tête sur sa ligne. 90Min 5.5/10 Valentin Rongier a encore été particulièrement intéressant sur ses changements d’ailes. Toujours la même irrégularité sur ses frappes à l’entrée de surface. Trois tentatives non dangereuses. La dernière a offert le but à Milik. En défense, c’était un peu plus juste qu’en Ligue 1. Il a même failli tromper Mandanda sur une tête en retrait mal ajustée. Son placement au milieu a été pertinent.

OM – Bâle : Une victoire frustante… Doublé de Milik, arbitrage, LUAN Peres, GERSON, PAYET…