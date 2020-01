OM: Rongier était courtisé par quatre autres clubs !

Titulaire indiscutable dans le onze marseillais, Valentin Rongier aurait pu signer dans un autre club cet été. En effet l’ancien nantais disposait de quatre autres propositions…

Valentin Rongier a signé cet été à l’OM contre une somme de 13 millions d’euros. Alors que l’ancien nantais réalise une très belle première partie de saison, il aurait pu signer ailleurs qu’à l’Olympique de Marseille. En effet, selon Le Parisien il intéressait quatre clubs qui sont : Watford, Fiorentina, Lyon et Monaco. Valentin Rongier a signé un jour après la fin du mercato en tant que joker, son agent raconte…

« On part de Nantes le dernier jour du mercato, et on passe la visite médicale. Une fois la visite médicale bouclée, ça devient la folie. Waldemar Kita sait que Valentin Rongier est un bon joueur et il sait que plus tard il peut jouer dans un plus gros club que l’OM. Le deal qui échoue le soir c’était uniquement pour un problème d’intéressement. J’ai encore le souvenir où je vois l’équipe marketing de l’OM sortir à minuit pour officialiser le transfert dans les médias. Dans la voiture, Valentin dit à Zubizarreta qu’il doit prendre un avion le lendemain car il a entraînement avec le FC Nantes. Il était prêt a dire au vestiaire nantais qu’il voulait partir mais que le transfert ne s’est pas fait. A ce moment-là il peut en vouloir à la terre entière, et même à moi… » Franck Belhassen, agent de Rongier— RMC Sport