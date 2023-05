OM : Rongier, exemplaire !

L’Olympique de Marseille s’est incliné 2-1 à Lens samedi soir. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Valentin Rongier.

L’OM jouait gros lors de ce déplacement à Lens samedi. Les marseillais ont proposé une grosse première mi-temps avec des occasions franches pour Clauss et un but refusé à Alexis Sanchez par Monsieur Turpin et la VAR. Seko Fofana a une première fois trouvé le poteau, avant d’ouvrir le score suite à une second ballon. Mené 1-0 à la pause, l’OM a eu plus de mal en seconde période avec notamment la sortie sur blessure de Sanchez. Lens a doublé la mise suite à une erreur d’inattention et il a fallu attendre les entrées de Guendouzi et Payet en fin de rencontre pour que le meneur de jeu marque enfin pour le club olympien. Insuffisant toutefois pour éviter la défaite, Lens passe 2e et compte 2 points d’avance sur l’OM !

La note de Valentin Rongier : 6/10

Son appréciation

« Rongier, exemplaire !

Il est au four et au moulin, il bouche les trous, tente de trouver des solutions offensives, revient pour contrer Fofana… Rongier perd parfois des ballons dangereux, mais on ne peut pas lui reprocher. Il aide dans tous les secteurs de jeu, à la relance, au pressing et il fait la passe décisive à Dimitri Payet avec une projection dans la surface à la 85e ! Il avait aussi placer une tête en début de rencontre.

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Une prestation pleine, sans le moindre temps mort. En toute fin de match, il est encore là pour offrir le but de l’espoir à Payet (88e), depuis le côté droit de la surface. Il a souvent décroché bas pour aider ses centraux sur les phases défensives, et il a pressé haut sur les phases offensives : un dédoublement de personnalité. Averti après une belle faute tactique sur Onana (45e+3) sur un contre lensois. « Je suis obligé », dit-il alors à ses coéquipiers. En seconde période, il a plusieurs fois rudoyé le musculeux Seko Fofana. Maxifoot 7/10 Difficile de lui reprocher grand-chose malgré la défaite de son équipe. Le capitaine marseillais a encore fait parler son intelligence de jeu dans le travail de compensation et la relance. Une tête qui termine dans les gants de Samba (13e) et une passe décisive pour Payet (88e). Footmercato 6/10 Le milieu marseillais a su se montrer dangereux en attaque dès l’entame avec cette tête bien stoppée par Samba (13e). Il a néanmoins été averti pour une grosse faute dans le rond central avant la pause (45e+3). Mais défensivement, il a laissé beaucoup trop d’espaces devant la défense, symbole d’un secteur désorganisé ce soir. Il a néanmoins délivré une passe décisive pour Payet sur la réduction du score (88e).

C’était un bon match. Malheureusement on a perdu. On doit les féliciter. Il reste quatre matches, on va les jouer à fond. Les 20 dernières minutes, l’intensité du match est descendue, c’était le moment de faire des changements. Au foot, ce n’est pas important si c’est mérité ou pas. L’important, c’est la victoire… Les détails ont fait la différence, comme souvent dans le football. Ils ont pressé fort, nous aussi. Ils ont eu des occasions, nous aussi. On a concédé un but sur corner. J’ai dit à l’arbitre qu’il avait eu le courage – je dis bien le courage – d’annuler le but mais pas de donner un deuxième carton à Medina. Il a eu les couilles de le faire dans un sens mais pas dans l’autre. » a déclaré Igor Tudor en conférence de presse après cette défaite…