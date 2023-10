OM – Rongier: « forcément, c’est agaçant! »

L’OM n’a pas réussi à conserver ses deux buts d’avance face à Brighton jeudi soir. En zone mixte après cette rencontre, Valentin Rongier a été interrogé sur l’arbitrage.

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Valentin Rongier est revenu sur cette rencontre OM vs Brighton. Il évoque l’arbitrage : « C’est très frustrant parce qu’on a le sentiment d’avoir maîtrisé ce match. Voilà, encore une fois, on se fait rattraper à la fin. On ne prend qu’un point ce soir. Je pense qu’il y a du positif, surtout sur cette première période. Il y a eu quelques faits de jeu qui nous ont un peu perturbés. Mais il faut qu’on s’accroche. Souvent, il y a des moments comme ça dans le foot, dans le sport en général, où on a l’impression que malgré tous les efforts qu’on fait, ça ne veut pas. Mais ça va venir, j’en suis persuadé. L’arbitrage ? Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bien sûr que je le partage, ce sentiment, surtout quand on encaisse le but suite à cela. Moi, je lui ai demandé de simplement protéger les joueurs. Il me dit que le joueur touche le ballon, mais bon, il lui arrache la cheville derrière. Après, on est pas en train de trouver des excuses. Je pense qu’il y a des personnes qui pourront mieux en parler que moi. Mais forcément, c’est agaçant. »

