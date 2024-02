< OM: Rongier fracassé par les supporters !

Actuellement 8e de Ligue 1, l’Olympique de Marseille vit une saison très difficile. Lors de la réunion organisée en début de semaine entre les dirigeants, le staff, les joueurs et les supporters marseillais, Valentin Rongier n’a pas été épargné par les critiques.

L’OM, 8e de Ligue 1, n’en finit plus de décevoir. Les Olympiens ont une nouvelle fois concédé un nul (1-1) ce vendredi soir face à Metz lors de la 21e journée de Ligue 1. Ce mardi, soit deux jours après la défaite des Phocéens à Lyon (1-0), la direction, le staff et les joueurs de l’OM ont participé à une réunion en présence des représentants des groupes de supporters. Durant cette entrevue, le capitaine de l’OM Valentin Rongier en a pris pour son grade. Et ce malgré le fait que le milieu français soit blessé depuis le 4 novembre dernier face à Lille (0-0).

« Rongier est trop lisse, on lui a fait comprendre qu’il ne véhiculait pas l’image du club »

« Un bon gars (…) trop gentil, trop lisse, à l’image de cette équipe… » Un supporter explique ce qu’ils ont dit à Valentin Rongier pendant la réunion 👉 https://t.co/ChXqJ6SYm3#OM #TeamOM pic.twitter.com/2KkggQyNQl — La Provence OM (@OMLaProvence) February 11, 2024

« Rongier est celui qui a plus pris la parole. On lui a rien dit de méchant, juste qu’il était trop lisse à l’image de cette équipe. C’est un bon gars, mais on lui a fait comprendre qu’il ne véhiculait pas l’image du club », a ainsi confié un supporters marseillais dans les colonnes de La Provence.

À noter que le quotidien affirme également que Valentin Rongier pourrait refouler les terrains à la fin du mois de février ou au début du mois de mars. Des dates qui laisseraient espérer un retour dans le groupe marseillais pour la rencontre face à Clermont le 2 mars prochain comptant pour la 24e journée de Ligue 1.

